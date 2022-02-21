Київські оперативники затримали зловмисника, який пограбував магазин ґаджетів

Зловмисник вирвав з рук продавчині мобільний телефон та втік, а після здав награбоване в ломбард. За скоєне йому загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних, що у Святошинському районі столиці, невідомий пограбував магазин електротехніки. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група району.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб, прибувши на місце виклику правоохоронці провели першочергові слідчі дії та переглянули відео з камер спостереження:

«Ми встановили, що до магазину зайшов невідомий та попросив продавчиню показати мобільний телефон. Розглядаючи товар, зловмисник схопив з вітрини коробку до нього та кинувся навтьоки. У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції знайшли викрадений телефон у одному із ломбардів та встановили особу зловмисника. Це — раніше не судимий уродженець Харківщини, 1998 року народження».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні грабежу. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва