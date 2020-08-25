Київські поліцейські знищили майже 700 рослин конопель та вилучили 50 кг канабісу (відео)

За цінами «чорного ринку», вартість вилученого складає близько 15 мільйонів гривень. Двом особам, які вирощували нарковмісну рослину з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, оголошено про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Слідчим управлінням столичної поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва прокуратури міста Києва викрито групу осіб, до складу якої входили уродженці Дніпропетровської та Черкаської областей. Двоє чоловіків здійснювали незаконні посіви та вирощували коноплю з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс.

«У ході досудового розслідування ми встановили, що подільники займаються збутом канабісу на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської та Черкаської областей України. Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів ми вилучили близько 50 кг канабісу та ліквідували посів рослин коноплі у кількості майже 700 штук. За цінами «чорного ринку», сума вилученого складає близько 15 мільйонів гривень», — зазначив заступник начальника слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох чоловіків. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Відділ комунікації поліції Києва