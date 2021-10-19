За півтора року до «реєстру педофілів» внесли 113 громадян

Три роки тому Офіс президента спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку провели дослідження, у межах якого опитали понад 5 тисяч дітей віком до 18 років і приблизно 5,5 тисячі батьків. З’ясувалося, що кожна п’ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства.

У січні 2020 року його своїм підписом Володимир Зеленський схвалив створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього (ЄРЗСН) – так званого реєстру педофілів.

Під реєстром мається на увазі електронна база даних, яка містить інформацію про людей, які вчинили злочини такого профілю проти дітей. Влада вважає, що ЄРЗСН убезпечить від зростання кількості дитячих зґвалтувань. Вести реєстр доручили Міністерству юстиції України. Згаданий закон набув чинності 16 січня 2020 року. Протягом трьох місяців реєстр поповнили інформацією про засуджених на той момент людей.

Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції у відповідь на офіційний запит “Парламент.UA” повідомив, що станом на 13 жовтня 2021 року до “реєстру педофілів” внесли дані про 113 людей. При чому навіть після відбуття терміну у в’язниці інформація про таких громадян залишиться у базі.

Нам повідомили, що зараз відомство продовжує вивчати програмне забезпечення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту. Окремим модулем там є так званий реєстр педофілів. Користувачами-учасниками тестування програми стали органи та установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України. // Діло