Київські слідчі затримали водія, який наніс ножове поранення чоловіку

Внаслідок конфлікту на дорозі правопорушник вдарив опонента ножем та втік з місця пригоди. У ході розшукових заходів його затримали.

Наступні вісім років він може провести за гратами.

До столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт між двома водіями, який стався на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд. Під час сварки один учасник вдарив ножем іншого та втік. Вже за декілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Камінський, по місту Києву негайно була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання правопорушника:

«Ми з’ясували, що між водіями виник конфлікт, а згодом бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж та вдарив його у живіт. Далі чоловік швидко сів до автівки та втік, а 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували. У ході першочергових слідчих та розшукових дій правоохоронці затримали зловмисника».

Затриманий — 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва