Код з СМС: запрацювала нова шахрайська схема

Нещодавно стало відомо про нову шахрайську схему, яка використовується на OLX. Здається, шахраї зрозуміли, що їх старі схеми вже відомі багатьом, і трохи модифікували виверти.

Як обманюють українців

Як повідомив користувач популярного сайту родом з Дніпра, він розмістив оголошення про продаж футболки. 1 березня йому написав в месенджер Viber хтось, що представився «Оленькою». У чоловіка попросили реквізити карти, а також ПІБ, щоб перевести гроші на рахунок. Гроші повинні були прийти на наступний день.

Грошей не прийшло, зате був дзвінок від людини, яка представилася банківським співробітником. За його словами, чоловікові переводили гроші на рахунок, проте особа, яка це робила, було не фізичною, а юридичною. Тому потрібно було провести якісь маніпуляції, зокрема, назвати код з СМС-повідомлення. «Представник» назвав суму, яку хочуть перевести, проте все це виглядало підозріло, і дніпрянин зайшов в онлайн-підтримку банку, де і дізнався, що цей номер не просто не належить до банку, а взагалі числиться як шахрайський.

Очевидно, спочатку розрахунок був на зняття грошей через онлайн-сервіс або створення дубля карти, або ж на те, щоб відв’язати від неї номер. Якби чоловік купився на прийом, то у нього б «викрали» карту.

З чоловіком у шахраїв не вийшло, однак невідомо, скільки перед цим все-таки повелися на прийом. Слід пам’ятати, що свої дані, за якими можна отримати доступ до картки, передавати нікому не можна, ні за яких обставин. Слід також пам’ятати, що співробітники банку не будуть питати у вас паролі і пін-коди, так як вони їм для роботи не потрібні, а інформацію про вашу карту вони знають і так, як і ваші паспортні дані. // GSMinfo