Колаборант з Миколаївщини намагався «відкупитися» від тюрми

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ запобігло спробам прихильника кремля уникнути реального строку ув’язнення за співпрацю з ворогом.

Зловмисником є мешканець Снігурівки Миколаївської області, який після захоплення міста підтримав російських окупантів і допомагав їм продавати награбоване майно українців.

Співробітники Служби безпеки затримали колаборанта у ході стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області.

Утім, під час досудового розслідування фігурант запропонував гроші слідчому СБУ за «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності.

Після отримання «пропозиції» офіцер української спецслужби одразу доповів про це своєму керівництву.

Правоохоронці викрили фігуранта на спробі передачі першої частини неправомірної вигоди.

На підставі задокументованого факту колаборанту додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду.

Заходи з викриття правопорушення проводили спільно з підрозділами СБУ Миколаївської області та Національної поліції за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України