Колаборантка вирішувала земельні спори, працюючи в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 42-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час захоплення російськими військовими смт Великий Бурлук місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Вона обійняла посаду «и. о. специалиста сектора землеустройства, земельных отношений, градостроительства и архитектуры Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района».

Колаборантка переважно займалась прийомом громадян з приводу вирішення спорів, пов’язаних із земельними відносинами.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура