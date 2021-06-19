Рибінспектора Одеської області затримано на хабарі (ФОТО)

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів призводить до того, що нині екологічна ситуація в країні перебуває в критичному стані.

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана знищенням природних ресурсів призводить до того, що нині екологічна ситуація в країні перебуває в критичному стані.

Одеська обласна прокуратура не залишається осторонь вказаної проблематики та завдяки комплексним заходам реагування втілює у життя заходи, направлені на протидію екологічній злочинності.

Так, з 1 квітня 2021 року в 22 областях України, у тому числі і на Одещині, розпочалась нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

Заради збереження захисту тваринного світу та протидії несанкціонованому вилову риби на території області свою діяльність здійснює Державне агентство рибного господарства.

Проте, правоохоронцями встановлені непоодинокі випадки одержання неправомірних коштів працівниками зазначеного відомства від осіб, які займаються несанкціонованим виловом червонокнижних видів риб на території Дністровського Лиману.

Так, прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області вчора, 17 червня, затримали «на гарячому» одразу після одержання хабара одного з головний інспекторів Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства Одеської області.

За даними слідства, інспектор систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від рибалки за не складання адміністративних матеріалів та безперешкодне здійснення ним вилову риби у Дністровському лимані.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення особі про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури