Во Львове 15-летний подросток забил до смерти женщину

Во Львове следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему парню, который избил бездомную в заброшенном здании — от полученных травм женщина скончалась. За содеянное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

«Как установили правоохранители, 15-летний львовянин нанес тяжкие телесные повреждения женщине без определенного места жительства в одном из заброшенных зданий города», — говорится в сообщении.

Об обнаружении тела женщины в заброшенном здании по улице Бойковской во Львове в полицию сообщили 19 февраля, около 11:30.

Правоохранители установили личность погибшей — 44-летней жительницы Львова, которая не имела постоянного места жительства и проживала в этом заброшенном здании.

Тело погибшей было направлено на экспертизу, в ходе которой установлено, что смерть женщины наступила в результате ударов в голову.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен несовершеннолетний местный житель.

«Во время досудебного расследования следователи территориального подразделения полиции установили, что в ночь с 13 на 14 февраля, около 0:30, злоумышленник, находясь в заброшенном здании, нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по всему телу, а затем схватил деревянную ножку от стула и продолжил наносить удары по телу и голове. От полученных телесных повреждений бездомная вскоре умерла», — сообщили в полиции.

Так, 25 февраля следователи сообщили несовершеннолетнему о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.