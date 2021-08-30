Колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

В Україні змінилися правила роботи колекторів і кредиторів, яким заборонили телефонувати родичам і знайомим боржника, вимагаючи від них погасити заборгованість або вплинути на позичальника.

Новий закон дозволяє спілкуватися з питань простроченої заборгованості виключно з самим позичальником і з тими особами, які дали на це свою письмову згоду, тобто підписали договір.

Крім того, кредитодавцю прямо забороняється розголошувати інформацію про умови кредиту, стан розрахунків або наявність заборгованості за ним «особам, які не є стороною цього договору».

У разі, якщо кредитор вимагає для отримання кредиту вказати поручителя, він повинен укласти з цією людиною договір, і просто вимагати від позичальника назвати ім’я або дані поручителя — вже недостатньо. Якщо все не буде підтверджено документально, ця людина не буде вважатися поручителем, і колектори не матимуть права йому дзвонити у разі виникнення проблем з позичальником.

Також важливо, що тепер колектори не зможуть приховувати своє місцезнаходження, контактні дані та інші відомості. Так, якщо фінансова організація підписує договір про співпрацю з колекторами, вона повинна повідомити про це в НБУ і розмістити всю інформацію на своєму сайті, а також в офісах або банківських відділеннях, де приймають клієнтів. По-друге, розкрити інформацію про себе зобов’язана сама колекторська компанія, розмістивши всі відомості у відкритому доступі на своєму сайті і в офісах.

Варто відзначити, що тепер більш жорсткі вимоги пред’являються і до банків, а також до будь-яких інших організацій, які видають кредити. Зокрема, кожна фінансова організація, яка займається кредитуванням, ще до підписання договору з позичальником зобов’язана попередити, що в разі заборгованості йому доведеться мати справу з колекторами. Якщо такого пункту в договорі не буде, а колектори почнуть стягувати заборгованість, то це вважатиметься порушенням з боку кредитора, і позичальник може поскаржитися в НБУ.

Все про новації змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, що набули чинності з 14 липня, читайте в статті «ФАКТІВ» .