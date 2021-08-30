Колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

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В Україні змінилися правила роботи колекторів і кредиторів, яким заборонили телефонувати родичам і знайомим боржника, вимагаючи від них погасити заборгованість або вплинути на позичальника.

Новий закон дозволяє спілкуватися з питань простроченої заборгованості виключно з самим позичальником і з тими особами, які дали на це свою письмову згоду, тобто підписали договір.

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

Фото e-groshi.com/

Крім того, кредитодавцю прямо забороняється розголошувати інформацію про умови кредиту, стан розрахунків або наявність заборгованості за ним «особам, які не є стороною цього договору».

У разі, якщо кредитор вимагає для отримання кредиту вказати поручителя, він повинен укласти з цією людиною договір, і просто вимагати від позичальника назвати ім’я або дані поручителя — вже недостатньо. Якщо все не буде підтверджено документально, ця людина не буде вважатися поручителем, і колектори не матимуть права йому дзвонити у разі виникнення проблем з позичальником.

Також важливо, що тепер колектори не зможуть приховувати своє місцезнаходження, контактні дані та інші відомості. Так, якщо фінансова організація підписує договір про співпрацю з колекторами, вона повинна повідомити про це в НБУ і розмістити всю інформацію на своєму сайті, а також в офісах або банківських відділеннях, де приймають клієнтів. По-друге, розкрити інформацію про себе зобов’язана сама колекторська компанія, розмістивши всі відомості у відкритому доступі на своєму сайті і в офісах.

Варто відзначити, що тепер більш жорсткі вимоги пред’являються і до банків, а також до будь-яких інших організацій, які видають кредити. Зокрема, кожна фінансова організація, яка займається кредитуванням, ще до підписання договору з позичальником зобов’язана попередити, що в разі заборгованості йому доведеться мати справу з колекторами. Якщо такого пункту в договорі не буде, а колектори почнуть стягувати заборгованість, то це вважатиметься порушенням з боку кредитора, і позичальник може поскаржитися в НБУ.

Все про новації змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, що набули чинності з 14 липня, читайте в статті «ФАКТІВ» .

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