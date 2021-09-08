Колишніх керівника та головного бухгалтера держпідприємства судитимуть за несплату ₴38 млн. податків

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишніх виконувача обов’язків голови правління та головного бухгалтера публічного акціонерного товариства у сфері аграрного сектору, 100 % акцій якого належить державі, в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, обвинувачені упродовж березня 2020 року внаслідок реалізації уціненого товару не сплатили до державного бюджету 38 млн грн податку на додану вартість.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора