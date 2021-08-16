Колишнього члена громадського формування з охорони порядку притягують до відповідальності за підроблення документів

35-річному чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України.

Наприкінці липня ми повідомляли про керівника громадського формування з охорони порядку, який з 2019 року нараховував виплати за вихід на чергування на ім’я свого брата, коли той насправді перебував за межами України.

Правоохоронці оголосили правопорушнику підозри у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а під час досудового розслідування проваджень з’ясували, що до злочинної схеми був залучений підлеглий чоловіка, на якого покладалися обов’язки обліку робочого часу та з яким укладався договір про матеріальну відповідальність.

«Усвідомлюючи незаконність своїх дій, громадянин вносив неправдиві відомості до табеля обліку робочого часу підприємства, підроблюючи офіційні документи. За таке правопорушення йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі», — зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області