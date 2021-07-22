Повідомлено про підозру організатору та учасникам злочинної групи, які скоювали розбійні напади на пасажирів автобусів на Львівщині

Зловмисників — мешканців Сумської області віком 18, 37 років та двох 22-річних — викрили оперативники управління карного розшуку спільно із співробітниками управління кримінального аналізу та слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, учасники організованої злочинної групи працювали за певною схемою – на автовокзалах підбирали жертв серед пасажирів (переважно тих, хто повертався із заробітків та могли мати при собі великі суми грошей), входили до них у довіру та під різними приводами пропонували розпити спиртне. Під час розпивання зловмисники додавали у алкогольний напій жертви сильнодіючу речовину, яка вводила її у безпорадний стан, після чого відвозили за межі Львова, відбирали гроші, гаджети, усе цінне майно та залишали на узбіччі.

Встановлено, що протягом січня-березня 2021 року організована група вчинила 18 розбійних нападів, поєднаних із насильством, незаконно заволодівши грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 680 тисяч гривень. Жертвами розбійних нападів стали мешканці Одеської, Херсонської та Львівської областей.

Слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини повідомили 37-річному організатору та трьом іншим учасникам організованої злочинної групи про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій, вчинений організованою групою) та ч.3 ст.28 – ч.3. ст.357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють причетність зловмисників до подібних кримінальних правопорушень, вчинених на території інших областей України.

Відділ комунікації поліції Львівської області