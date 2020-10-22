В Кривом Роге обнаружили очередную онлайн-порностудию

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские выявили очередную онлайн-порностудию.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

20 октября сотрудники полиции провели санкционированный обыск в съемной квартире. На момент обыска там находились 25-летняя женщина и 26-летний мужчина, которые арендовали квартиру и обустроили ее для изготовления и распространения через Интернет видео порнографического характера. Правоохранители изъяли четыре ноутбука с видеозаписями и фотографиями порнографического характера, роутер и другую технику.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.