Колишнього голову Чернівецької облради судитимуть за підозрою в хабарництві

Ексдепутату інкримінували отримання 180 тис. доларів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі проти колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна та місцевого бізнесмена Юрія Кушніра.

Про це повідомила пресслужба САП.

Мунтяна судитимуть за обвинуваченням в отриманні хабаря (ч. 4 ст. 368 КК), а підприємця — за надання хабаря (ч.4 ст.369 КК).

За версією слідства, у липні 2019 року Мунтян попросив у підприємця 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду бальнеологічного санаторію «Брусниця» в Кіцманському районі. Потім вони зійшлися на сумі в 200 тисяч доларів.

Майно місцевої громади можуть передати в довгострокову оренду тільки на відкритому конкурсі та згоди облради. У випадку з санаторієм «Брусниця» інвестор мав протягом перших п’яти років інвестувати 22 млн гривень у його розвиток і платити 81 тисячу гривень щомісячно. Після завершення оренди санаторій міг перейти в приватну власність.