Кількість жертв теракту в американському Новому Орлеані зросла до 15

У натовп врізався ветеран армії США з прапором ІДІЛ на своїй вантажівці.

Кількість загиблих у теракті в американському Новому Орлеані зросла до 15 осіб, ще 30 людей постраждали, пише Reuters.

Серед поранених є два правоохоронці.

Видання зазначає, що у натовп врізався ветеран армії США з прапором ІДІЛ на своїй вантажівці. До атаки могли бути причетні інші особи.

Серед жертв були мати 4-річної дитини, фінансовий службовець, студент-спортсмен та 18-річна медсестра-початківець.Підозрюваний був ідентифікований як 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США з Техасу, який колись служив в Афганістані. Його вбили у перестрілці з поліцією.

Поліція виявила зброю та потенційний вибуховий пристрій у транспортному засобі, також два можливі вибухові пристрої знайшли у Французькому кварталі.

Детальніше про Шамсуда-Діна Джаббара

Публічні записи показали, що Джаббар працював у сфері нерухомості у Х’юстоні. У рекламному відеоролику, опублікованому чотири роки тому, чоловік розповів, що працював 10 років в армії США як спеціаліст з кадрів та ІТ.

Джаббар служив у регулярній армії з березня 2007 року до січня 2015 року, а потім був у резерві з січня 2015 року до липня 2020 року. Він служив в Афганістані з лютого 2009 року до січня 2010 року і мав звання старшого сержанта після закінчення служби. // LB.ua