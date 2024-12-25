Засуджено власника вівчарки, який залишив собаку без повідця та намордника, внаслідок чого пес покусав 25-річну дівчину

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 50-річному чоловіку, середньоазійська вівчарка якого напала на дівчину. Його визнано винним у необережному спричиненні потерпілій середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 КК України).

Вироком Деснянського районного суду Києва чоловіка засуджено до 2 років позбавлення волі та призначено 1 рік іспитового строку.

Прокурор у суді довів, що чоловік, вигулюючи у дворі багатоповерхівки собаку породи середньоазійська вівчарка, яка віднесена до небезпечних порід собак, зобов`язаний був одягти на неї намордник та тримати на повідці. Натомість власник залишив вівчарку без нагляду, а сам пішов у супермаркет.

Оскільки обвинувачений залишив собаку саму, вона, побачивши іншого пса, кинулась на нього. Потерпіла, захищаючи свою тварину, прикрила її собою. В цей час вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини, спричинивши їй травми середньої тяжкості. Перехожі побачили це та кинулись відтягувати пса від дівчини.

Обвинувачений власник вівчарки визнав свою вину в повному обсязі, добровільно відшкодовує моральну та матеріальну шкоду потерпілій.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Деснянського управління поліції м. Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури