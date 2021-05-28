Колишнього голову сільради підозрюють у сприянні незаконній передачі в оренду понад 28 га землі

За процесуального керівництва Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено підозру колишньому голові сільської ради Сквирського району за фактом складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу (ч.1 ст.366 КК України).

Слідством встановлено, що екс-голова сільської ради, перебуваючи на посаді, підробив офіційний документ, а саме — самостійно, без скликання сесії сільради, склав рішення, на підставі якого, передав ділянку комунальної власності площею понад 28 га приватному підприємству. Крім того на підставі вказаного рішення, колишнім головою сільської ради з товариством було укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки терміном на десять років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури