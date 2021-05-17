На Николаевщине мужчина, угнавший авто односельчанина, через несколько метров попал в аварию и оказался в больнице (фото)

16 мая в полицию поступило сообщение от жителя с. Привольное Баштанского района о том, что завладели его автомобилем Subaru Forester.

Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает Інше ТВ.

По словам 42-летнего потерпевшего, примерно в 13:00 он вместе с односельчанином на своем автомобиле поехали в магазин. Когда заявитель пошел за покупками, 56-летний злоумышленник завладел его автомобилем и, проехав несколько метров, не справился с управлением, врезался в забор и перевернулся. В результате похититель с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

По указанным фактам следователи Баштанского районного отдела полиции начали уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», и ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкции статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.