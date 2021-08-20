На Днепропетровщине арендодатель зарезал квартиранта

В селе Александровка Днепропетровской области 18 августа арендодатель зарезал квартиранта.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

На спецлинию «102» обратился мужчина. Он сообщил, что к нему домой зашел 55-летний сосед, который признался в убийстве квартиранта.

На место происшествия приехали правоохранители. Информация подтвердилась. Как оказалось, арендодатель поссорился с 36-летним квартирантом на территории домовладения, которое и сдавал. Злоумышленник ударил ножом мужчину в область спины — от полученной травмы пострадавший скончался на месте. Погибший был жителем Закарпатской области.