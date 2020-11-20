Колишнього правоохоронця судитимуть за зберігання наркотиків

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно старшого сержанта поліцейського батальйону конвойної служби ГУНП у м. Києві за фактом незаконного придбання та зберігання психотропів і наркотичних засобів (ч.1 ст.309 КК України).

Встановлено,що поліцейський у серпні цього року придбав та зберігав для власного вживання 0,305 г метадону та 0,191 г синтетичного психотропу.

Досудове розслідування здійснювалось ТУ ДБР у Київській області. У жовтні 2020 року правоохоронця звільнено зі служби в поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури