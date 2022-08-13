У колишнього нардепа, який втік до РФ, арештували активів на 600 мільйонів

Прокуратура передала в АРМА арештовані майно та активи колишнього народного депутата України, який переховується в рф та перебуває у розшуку, на суму понад 600 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на дані Київської міської прокуратури.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього нардепа Дмитра Святаша.

“За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в рф та перебуває у розшуку”, – повідомили у відомстві.

За даними слідства, особа, попри статус народного депутата, “здійснювала фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів”. “У змові з топ-менеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна”, – вказали у прокуратурі.

За цим фактом колишньому народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

При цьому у пресслужбі Київської міської прокуратури повідомили УНН, що “фігурант планував у разі окупації очолити так звану військово-цивільну адміністрацію одного із східних регіонів України”.