Колишнього селищного голову судитимуть за зловживання зі збитками на суму понад ₴560 тис.

Бучанською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови однієї із селищних рад району за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

У ході слідства встановлено, що селищний голова упродовж 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, встановив завищені посадові оклади собі та ряду підлеглих працівників, чим заподіяв місцевому бюджету істотну шкоду на загальну суму понад 560 тис грн.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

Зауважимо, що за вчинення вищевказаного злочину передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура