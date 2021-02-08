Колишньому співробітнику СБУ заочно повідомлено про підозру у співпраці з терористами

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 43-річному уродженцю м. Докучаєвська заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році колишній співробітник Управління Служби безпеки України в Донецькій області вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Обіймаючи посаду слідчого СВ так званого Міністерства державної безпеки «ДНР», він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які залучені до проведення АТО/ООС.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури