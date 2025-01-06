Судитимуть екскомандира ТРО «Південь», який залучав бійців до будівництва маєтку

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Посадовець наразі звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань