Нетверезому водію, який збив на смерть жінку та втік з місця ДТП, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 24-річному водієві у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть 52-річної жінки та в завідомому залишенні без допомоги постраждалої (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

ДТП трапилася 7 грудня 2024 року приблизно о 07 годині 40 хвилині на вул. Дніпровська набережна у м. Києві.

Встановлено, що водій автомобіля «Toyota Camry» рухався з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Після наїзду на пішохода водій покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

В результаті ДТП 52-річна жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці.

Крім того, водій «Toyota Camry» скоїв зіткнення з автомобілем «Hyundai», водій та пасажирка якого не постраждали.

Прилад Драгер зафіксував у 24-річного кермувальника автомобіля «Toyota Camry» 1,15 проміле алкоголю.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури