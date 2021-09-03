Колишньому судді з Тернопільщини дали 6 років за хабар у 2 тисячі доларів

Опубликовано

Його також позбавлено права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна.

Колишнього голову районного суду Тернопільської області засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар у 2 тисяч доларів.

Колишньому судді з Тернопільщини дали 6 років за хабар у 2 тисячі доларів

Фото: Lb.ua

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“2 вересня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційному суді оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим на отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням”, — йдеться у повідомленні.

Суд погодився з доводами прокурора САП та визнав вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна.

Його спільницю засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення. // LB.ua

 

Like

Метки:

Читайте также: