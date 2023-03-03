У Києві засуджено двох чоловіків, які жорстоко розправилися зі знайомим

Зловмисники напоїли друга снодійним, а коли це не подіяло, завдали 14 ножових поранень у шию. Після викинули речі потерпілого у сміття, а телефон здали до ломбарду. Слідчі зібрали належну доказову базу, а суд визнав їх винними у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який наступні десять років вони проведуть за ґратами.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року біля озера в районі «Академмістечка» правоохоронці виявили мертвим 33-річного чоловіка з множинними ножовими пораненнями шиї. Завдяки професійним діям оперативників, підозрюваних у вбивстві затримали протягом кількох годин на Київщині.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники запросили 33-річного знайомого на прогулянку до лісу, а щоби безперешкодно заволодіти його майном, напоїли снодійним, яке на нього не подіяло. Тож у подальшому один із чоловік повалив опонента на землю, а інший наніс йому 14 ударів ножем у шию.

Після чоловіки викинули речі потерпілого у сміття, а його телефон здали у ломбард, за що отримали 15 тисяч гривень.

Слідчі Святошинського управління поліції зібрали доказову базу, яку разом з затвердженим Святошинською окружною прокуратурою обвинувальним актом направили до суду для прийняття рішення по справі, розпочатій за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена групою осіб.

Колегія суддів, аналізуючи всі зібрані по справі докази прийшла до висновку, що вина обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм злочинів доведена повністю. Відтак за вироком суду їм призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва