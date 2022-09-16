Колишній поліцейський влаштував нарколабораторію у підвалі свого будинку

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури злочинному угрупуванню повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Крім цього, організатору злочинної групи інкримінують незаконне зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та незаконне зберігання бойових припасів (ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством установлено, що створив угрупування у травні цього року 29-річний екс-поліцейський (стосовно нього наразі суд розглядає дві справи: зберігання і збут наркотичних засобів та насильство над правоохоронцем). До злочинної діяльності залучив двох раніше судимих знайомих, також жителів Бердичева.

Нарколабораторію для виготовлення психотропних речовин організатор розмістив у підвалі власного будинку, закупивши спецобладнання та відповідні прекурсори. Свіжовиготовлений «товар» збували наркозалежним жителям Житомирщини.

Під час проведеного 14.06.2022 обшуку у підвальному приміщенні виявлено та вилучено знаряддя і засоби для виготовлення, а також майже 8 г самої психотропної речовини – амфетаміну, близько 115 г прекурсору – фенілнітропропену та понад 460 бойових припасів вогнепальної зброї. На вилучені речі накладено арешт.

Загалом правоохоронцями задокументовано збут підозрюваними майже 50 г амфетаміну, що є особливо великим розміром.

Організатору злочинного угрупування та одному спільнику застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення грошової застави на суму майже 200 та 130 тис. грн. Стосовно третього наркоділка подано клопотання до суду про взяття під варту без можливості внесення застави.

Накладено арешт на майно підозрюваних – автомобіль, земельну ділянку та частину житлового будинку.

Злочинні дії угрупування викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з Житомирським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури