Колишній правоохоронець допомагав окупантам виявляти українських військових

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру правоохоронцю з містечка поблизу Херсона.

Після тимчасової окупації регіону чоловік почав працювати у незаконно створеному агресором правоохоронному органі на посаді старшого інспектора.

Він активно вишукував та здавав окупантам українців, які воювали раніше в районі проведення антитерористичної операції. Разом з військовими рф проводив обшуки у місцевих жителів, вилучав зброю та майно. Співпрацював з російськими спецслужбами.

Завдяки своїй активності він став важливою ланкою каральної машини окупанта. Зрадник склав та передав ворогу перелік патріотично налаштованих громадян, які потім були затримані та ув’язнені загарбником.

За даними слідства, все це робилось, аби змусити до покори херсонців та запобігти спротиву.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР