Колишній правоохоронець підозрюється у торгівлі зброєю

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 47-річний чоловік, який у минулому працював у поліції, налагодив незаконні оборудки зі зброєю. Так, колишній правоохоронець придбав самозарядний пістолет Макарова та два магазини до нього, споряджені бойовими припасами у кількості 16 штук.

У серпні цього року він продав своєму знайомому пістолет та боєприпаси до нього за 50 тис. гривень. Передача зброї відбувалась на парковці одного з харківських супермаркетів.

Крім того, підозрюваний зазначив, що у нього в арсеналі є автомат Калашникова і він може його також продати за 1000 доларів США, але покупець відмовився від цієї пропозиції.

Наразі прокурорами обласної прокуратури ініційовано питання перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Харківська обласна прокуратура