У Києві на збуті кокаїну затримали 43-річну жінку

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано 43-річну жінку, яка займалася збутом наркотичного засобу кокаїн (ст. 307 КК України).

У ході документування злочинної діяльності здійснено оперативну закупку кокаїну на 8 тис. гривень, після чого жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку у наркодилерки вилучено 4 зіп-пакетика із речовинами, експрес тест яких вказав на наркотичний вміст. Також наркотичні речовини вилучено за її місцем проживання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Злочинну діяльність викрито прокурорами спільно зі слідчими Печерського УП ГУНП у місті Києві та працівниками Головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київський області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура