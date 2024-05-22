Заподіяння понад ₴4,4 млн. збитків – на Житомирщині ексдиректора товариства з російським слідом судитимуть за самовільну розробку кар’єра

Коростишівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректора товариства за фактами незаконного заволодіння ґрунтовим шаром землі, що заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі, незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, а також зловживання своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239-1, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачений тривалий час очолював товариство з російським слідом, засновники якого – громадяни рф.

На орендованій ділянці землі з родовищем «Оптима», що на території Новоборівської селищної ради Житомирського району, підприємство видобувало лабрадорит.

Однак згодом обвинувачений самовільно організував розробку ще одного кар’єра і на суміжній ділянці, на яку не мав спецдозволу.

Так, для видобування каменю у промислових масштабах поруйнували ділянку землі комунальної власності площею понад 1,3 га, знявши з неї верхній шар ґрунту.

За підрахунками фахівців, протягом 2016-2020 років із самовільного кар’єра добуто більше 2 тис. м3 лабрадориту. Увесь прибуток від реалізації копалини загальнодержавного значення розподілявся між керівниками та засновниками.

Унаслідок цього державним інтересам заподіяно шкоди на понад 4, 4 млн грн.

Наразі прокурором заявлено позов про стягнення з обвинуваченого та товариства заподіяних громаді збитків у повному обсязі.

За ініціативи прокуратури накладено арешт на його транспортний засіб та майно товариства, зокрема, дві капітальні будівлі – пилораму і магазин загальною вартістю близько 2 млн грн.

Досудове розслідування проводило відділення поліції № 4 Житомирського райуправління поліції, оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури