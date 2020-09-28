На Харківщині трьох чоловіків затримали за розбійний напад на жінку

Зловмисники побили 81-річну бабусю та заволоділи її майном.

29 липня до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі проникли до житлового будинку, розташованому в селі Світанок. Зловмисники напали на 81-річну жінку, побили та відібрали близько 350 гривень, дві банківські картки та документи. Потерпілу доставили до лікарні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчим інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили, що до скоєння даного злочину причетні 24, 39 та 33-річні чоловіки, жителі міста Харкова та області.

24 вересня працівники поліції затримали зловмисників. Під час проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів були виявлені та вилучені речові докази.

Під час перевірки затриманих на причетність до аналогічних розбійних нападів, пограбувань та крадіжок слідчі встановили, що вказані особи скоїли три крадіжки особистого майна громадян на території міста Харкова. Подальша перевірка триває.

На теперішній час 24 та 39-річним чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Відносно іншого співучасника вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно всіх нападників. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області