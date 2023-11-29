На Сумщині жінку судитимуть за вбивство новонародженої дитини

Слідчі відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної жительки міста Лебедин, яка вбила свою новонароджену дитину.

За даними слідства, підозрювана тривалий час приховувала свій стан від оточуючих та лише в червні 2023 року на 27 тижні вагітності звернулася до жіночої консультації, де її було взято на облік. Під час чергового огляду 18 вересня жінці було призначено госпіталізацію в обласний перенатальний центр, однак рекомендацію лікаря вагітна проігнорувала.

Вже 22 вересня за місцем свого проживання жінка в туалеті самостійно народила життєздатну дівчинку вагою 3 кг 150 г, після чого поклала дитину в ящик для білизни, що знаходиться всередині розкладного крісла. Лише через декілька днів у зв’язку з поганим самопочуттям вона звернулась до медиків, яким повідомила, що дитина померла. Згідно лікарського свідоцтва причиною смерті новонародженої є травматичний субарахноїдальний крововилив.

На даний час слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 Кримінального Кодексу України).

Відділ комунікації поліції Сумської області