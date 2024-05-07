Від системи «Шлях» відключили ще 12 перевізників: водії не поверталися з-за кордону

Вони були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

Спеціальна комісія відключила на три місяці від системи “Шлях” ще 12 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Укртрансбезпеки.

За даними Держприкордонслужби, ці перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

“Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону”, – йдеться в повідомленні.

На розгляд Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем “Укртрансбезпеки” подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему “Шліх”. Після перевірки ціжї інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

На початку квітня від системи “Шлях” за аналогічні порушення відключили 24 перевізників, а в березні – 37. // LB.ua