22-річний патрульний з Могилів-Подільського вже залюбки почав брати хабарі (ФОТО)

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури спільно з четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомлено про підозру співробітнику патрульної поліції Могилів-Подільського району, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Установлено, що 22-річний поліцейський, нехтуючи законодавством та всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. гривень. Співробітник поліції взяв хабаря за нескладання протоколу щодо водія, який керував транспортним засобом напідпитку, та за повернення йому вилучених документів.

За заявою кермувальника патрульного було затримано правоохоронними органами після отримання ним зазначеної суми грошей.

Прокуратура направила до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від займаної посади на час досудового слідства.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури