Викрито двох мешканців Харківщини, які допомогали окупантам відбирати авто у цивільних для потреб російської армії

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам 40 та 27 років за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, торік під час окупації села Слобожанське Харківського району двоє місцевих жителів добровільно погодились допомагати російським військовим. Їх задача полягала у тому, щоб передавати інформацію окупантам про автівки, які є у володінні односельчан. У подальшому російські військовослужбовці їздили по вказаних адресах та забирали автомобілі для потреб армії держави-агресора.

Так, у серпні минулого року підозрювані разом з окупантами приїхати до с. Липці, зламали металеві ворота у приватному домоволодінні та виштовхали з території позашляховик.

Нині обидва чоловіки перебувають під вартою.

Досудове розслідування проводять СВ відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: нагадаємо, що Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо цього 27-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Харківська обласна прокуратура