Колишнього найманця ПВК «Вагнер» затримали в Росії за вбивство

Жителя Красноярського краю, який повернувся з фронту в Україні, затримали за звинуваченням у вбивстві. У 2019 році обвинувачений отримав 18 років за розбій, здирство та погрози журналісту, однак був помилуваний після участі в бойових діях в Україні.

За даними видання «Взгляд-Инфо», колишній найманець ПВК «Вагнер» Андрій Ащеулов застрелив 50-річного жителя селища Велика Ірба Анатолія Хохлова. «Їхали повз нього на велосипеді, щось йому не сподобалося. Вистрілив упритул у голову», – розповіла родичка Хохлова.

Після вбивства селище оточили співробітники поліції, у Слідчому комітеті заявили, що обвинуваченого затримано. Жителька Великої Ірби, обізнана з ситуацією, підтвердила проєкту Радіо Свобода «Сибір.Реалії», що Ащеулова затримали за вбивство Анатолія Хохлова.

У 2019 році Андрія Ащеулова засудили на 18 років та 2 роки колонії особливого режиму за 11 епізодів здирництва, розбою, побиттів, викрадення автомобілів, а також за погрози журналісту з Абакана Михайлу Афанасьєву. Афанасьєв писав про вбивство, яке, за його даними, вчинило так зване «Курагінське озброєне злочинне угруповання» під проводом Ащеулова, але суд не знайшов доказів злочину. Під час очної ставки Ащеулов погрожував її учасникам та намагався вибити двері до камери, де утримувався.

З публікації «Взгляд-Инфо» випливає, що Ащеулов отримав помилування, взявши участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер». Після повернення з фронту він жив у селі Велика Ірба.

2023 року журналіст Михайло Афанасьєв отримав пʼять з половиною років колонії у справі про військові «фейки». Він написав текст про те, що співробітники загону спецпризначення поліції (ОМОН) із Хакасії відмовилися від участі в бойових діях в Україні через погане забезпечення та непродумані рішення командування. // Радіо Свобода