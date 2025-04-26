Колишнього слідчого поліції виправдали у справі про $13 тисяч хабаря

Бориспільський міськрайонний суд Київської області визнав колишнього слідчого поліції невинуватим в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 квітня.

У 2020 році у підприємця виник діловий конфлікт із бувшим співробітником і другом. Останній створив власну фірму і почав перетягувати клієнтів, а ще, нібито, користувався автомобілем, який належав колишньому партнеру. Восени 2020-го підпалили машину одного з них. У квартирі основного підозрюваного проводився обшук.

Слідчий Бориспільського відділу поліції став посередником між сторонами конфлікту. У подальшому один із чоловіків написав заяву в ДБР, що працівник поліції сказав заплатити за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Під контролем ДБР заявник поклав до багажника машини, яка належала товаришу слідчого, 13 тисяч доларів.

Колишній слідчий не визнавав вину. Говорив, що лише згодився примирити обидві сторони, допомогти їм залагодити конфлікт і на матеріальну винагороду не розраховував. Але заявник сам, нібито, почав пропонувати йому гроші, шепнув слово «10». Через тиждень цей чоловік протягнув йому згорнуті доларові купюри. А всього намагався дати гроші тричі. Обвинувачеий запевняє, що завжди реагував на це негативно: нецензурно лаючись, радив не займатися дурницями, різко обривав розмову та грубо відповідав, що не слід так робити. Говорив, що максимум вони можуть повечеряти разом, коли все владнається. І продовжував регулярно бачитися і спілкуватися з цим чоловіком.

1 лютого 2021 року, в день передачі коштів, слідчий поліції, нібито, випадково зустрів на прохідній у Бориспільській прокуратурі свого знайомого, який до 2015-го також працював у поліції. Останній попросив, щоб той підвіз його додому, бо він має лишити свою машину в ремонті. На виході з прокуратури вони зустріли підприємця, який радів, що йому не повідомили про підозру, і деякий час вони спілкувалися втрьох. Після цього товариш слідчого поїхав на СТО і залишив там машину. Підприємець підійшов і поклав у багажник гроші.

У судовому засіданні колишній слідчий і його товариш запевняли, що того дня вони зустрілися випадково і ніякого спільного плану не мали. Замок багажника в автомобілі, де знайшли гроші, був зламаний, багажник міг сам відкритися під час руху, ключем не завжди замикався та міг бути відкритий шляхом сильного натиску на нього. Тому гроші, начебто, могли підкинути.

Під час зустрічі обвинувачених і заявника, який вже мав на собі записуючу техніку, не зафіксовано конкретних домовленостей щодо передачі неправомірної вигоди.

Вже біля машнини заявник робить кілька телефонних дзвінків, під час яких чути лише його репліки: «Алло, поклав, але нікого немає, взагалі нікого, по цьому питанню. Добре. По цьому я поклав, але нікого немає. А куди відʼїхати? Я зрозумів. По першому питанню, я поклав нікого немає. А мені що робити? Ні, зараз що робити? Ти не зрозумів. Добре, давай». «Алло (нерозбірливо) точно говорити, що гроші (нерозбірливо). А документи, документи. Я поклав. (далі нерозбірливо)». Далі відбувається ще одна телефонна розмова, під час якої свідок ввімкнув гучномовець і чути відповіді невідомого співрозмовника. Свідок говорив: «… Я вибачаюсь що відриваю, але я нічого не зрозумів, нікого немає». У відповід чути: «Йди додому, все добре». Вже в підʼїзді свого будинку свідок по телефону комусь звітує: «Так, вся сума повністю в багажнику, 13 тисяч доларів, але багажник відкривається тільки ключем, а кнопки немає. Тільки ключ потрібно вставити і повернути».

Суд вважає, що в матеріалах справи немає доказів того, що саме слідчий поліції телефонував підприємцю та дав вказівку покласти гроші в багажник автомобіля. Записи НСРД не містять розмов про отримання будь-яких коштів за не притягнення до кримінальної відповідальності і про залишення грошей у машині. Але в протоколи за результатами НСРД для підсилення враження деякі фрази, начебто, були дописані оперативними працівниками. «У меня с собой нет такой суммы», «обещал что долары в следующий раз» та ін. на аудізаписах відсутні.

Ще три аудіозаписи, які заявник на початку сам записав на свій диктофон, суд відмовився врахувати як допустимі докази.

Товариш слідчого до 1 лютого 2021-го, коли в його машині лишили гроші, раніше взагалі не фігурував у справі, не зафіксовано ніяких зустрічей з ним, розмов тощо.

Після залишення грошей у багажнику і до їх вилучення, обвинувачені до машини не підходили, гроші не знаходили. Суд вважає, що не доведений звʼязок між виявленими в автомобілі грошовими коштами із обвинуваченими.

Колишнього правцівника поліції і його друга виправдали за недоведеністю складу кримінального правопорушення.