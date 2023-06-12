Колишнього співробітника ГПУ підозрюють у використанні підроблених документів та введенні в оману суду

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру одному з колишніх керівників підрозділу Генеральної прокуратури України за фактами використання підроблених документів та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 384 КК України).

За даними слідства, у 2015 році перший заступник начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України був викритий на отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків за місцем його проживання та роботи вилучено грошові кошти у різних валютах в загальній кількості понад 350 тис доларів США.

На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому завідомо неправдивий договір позики про нібито отримання ним 350 тис доларів США, який був датований задніми числами.

На підставі підробленого документа прокурор подав до Генеральної прокуратури України заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків. Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші. Після початку повномасштабної агресії рф він вирішив спробувати повернути їх ще раз.

Вже колишній прокурор у липні 2022 року знову звернувся до суду із тими самими підробленими документами, щоб повернути 350 тис доларів США. Суд залишив цю заяву без розгляду.

Після проведення експертизи документів та отримання висновку встановлено, що на час створення договору позики, рукописний текст від імені експрокурора у цьому договорі виконаний вже після його затримання за отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР за оперативного супроводу співробітниками СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора