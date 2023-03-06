Колишня суддя з Дніпра, яка отримала 10 років вʼязниці за хабар, уникаючи вироку, лягла у психлікарню

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Вищий антикорупційний суд визнав колишню суддю Кіровського райсуду Дніпра Наталію Овчаренко винною у пособництві в одержанні неправомірної вигоди і зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 березня.

У 2012 році суддя Овчаренко ухвалила вирок стосовно двох депутатів сільради, звинувачених у замаху на шахрайське заволодіння 262 тисячі доларів і підбуренні до хабара за виділення землі. Овчаренко засудила обох до умовного покарання. Апеляційний суд вирок скасував через надмірну мʼякість. Справу передали іншому судді Кіровського райсуду Олегу Ходасевичу. Після цього Овчаренко начебто активно цікавилась справою і, спілкуючись з обвинуваченим, пообіцяла йому повторно добитися умовного покарання. Але сказала, що суддя Ходасевич вимагає 30 тисяч доларів за те, що домовиться із прокурором про зміну обвинувачення і неоскарження вироку. Коли співрозмовник обурився вимаганням і попросив про особисту зустріч із Ходасевичем, то Овчаренко пригрозила йому довічним увʼязненням. Тому чоловік не мав іншого виходу, як звернутися до СБУ.

У судових засіданнях досліджувалися записи розмов за період із серпня 2016-го до квітня 2017 року, в яких Овчаренко обговорює суму неправомірної вигоди, її поділ на частини і строки передачі, пояснює, за які дії і рішення даються гроші. Коли співрозмовник перепитує, чи не підведе їх суддя Ходасевич, Овчаренко відповідає: «Не, не. Я когда от с ним имела ж дела, ничего он не кидает. Если уже все оплачено, все сделано, не кидает он… Нет, он все сделает, не переживай. Я гарантом буду… Я с ним не перший раз… Не переживайте так. Там мои дивиденды».

В іншій розмові участь уже брали троє учасників Овчаренко, Ходасевич і обвинувачений. Так, Ходосевич повідомив, що уже поспілкувався із прокурорами і там готові змінити обвинувачення, але чекають, коли буде «консенсус», а інакше обвинуваченого і його спільника чекає реальне тюремне покарання.

Овчаренко отримувала гроші частинами. Причому 30 березня 2017-го Ходасевича було звільнено з посади судді, але Овчаренко переконала свідка, що це рішення помилкове, обіцяла домовитися із новим суддею і 19 квітня ще взяла 1000 доларів.

Під час останньої зустрічі Овчаренко каже відвідувачу: «Почитайте журнал. Я сейчас здесь выйду, Вы тогда сюда положите и на стол положите» і дає йому журнал «Спасите наши души» та виходить.

Під час обшуку гроші були виявлені у журналі «Спасите наши души» на робочому столі судді.

Протягом січня-квітня 2017 року Овчаренко отримала пʼятьма траншами загалом 16 тисяч доларів із обумовлених 30-ти. Кілька мічених купюр знайшли вдома у сина Овчаренко і матері Ходасевича.

Обвинувачення висунули Овчаренко, Ходасевичу, а також лікарці, яка начебто підробляла для Овчаренко листи непрацездатності. Ці документи Овчаренко, зокрема, використовувала, щоб зірвати у Вищій раді правосуддя розгляд питання про своє звільнення, а також уникнути участі в авторозподілі деяких судових справ. На записі розмови чутно, як Овчаренко каже медику: «Я там хорошо заплачу».

Лікарка свою вину не визнала і заперечувала участь у розмовах, зафіксованих у протоколах НСРД. Вона повідомила, що знайома з Овчаренко близько 15 років і та неодноразово зверталася до неї як до лікаря, оскільки часто хворіла. Всього вона оформила судді близько 30-50 листків непрацездатності.

У травні 2022-го лікарку звільнили від кримінальнної відповідальності за підроблення документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) у звʼязку із закінченням строків давності.

Колишній суддя Ходасевич до вироку не дожив і помер ще у 2018-му, тому справу проти нього закрили.

Овчаренко своєї вини не визнала і відмовилась свідчити у суді. Спершу вона неодноразово обіцяла дати показання у майбутньому, але після кількох місяців, упродовж яких це питання відкладалась, так і не скористалась цим правом.

Захист Овчаренко намагався довести провокацію злочину і звертав увагу на процесуальні порушення.

Протягом трьох років розгляду справи у Вищому антикорупційному судді Овчаренко здебільшого брала участь у засіданнях у режимі відеоконференцзвʼяку. Останні місяці, які передували ухваленню вироку, Овчаренко нехтувала своїм обовʼязком прибути на виклик суду, передаючи довідки, що вона лікується.

Овчаренко неодноразово пояснювали, що не будь-яке погіршення стану здоровʼя або хронічні захворювання є підставою для неприбуття у судове засідання. Суду не надано доказів тяжкої хвороби або перебування Овчаренко в закладі охорони здоровʼя у звʼязку з лікуванням або вагітністю і неможливості тимчасово залишити цей заклад.

Судове засідання 23 січня 2023 року перервалося безпосередньо перед спробою допитати Овчаренко, яка поскаржилась на погіршення самопочуття. Наступного дня обвинувачена у суд не прибула без жодних пояснень.

10 лютого  в судове засідання від адвоката надійшла заява про те, що Овчаренко госпіталізована до КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги».

Суд ухвалював застосувати до Овчаренко привід у судове засідання. Детектив Національного антикорупційного бюро України зʼясував, що Овчаренко 15 лютого 2023 року перебуває у КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги». Директор закладу повідомив, що немає перешкод для участі Овчаренко в судовому засіданні з лікарні в режимі відеоконференції. Детектив організував включення Овчаренко, яка лежачи в лікарняному ліжку, обмежилась кількома коментарями щодо свого поганого самопочуття.

Але тільки-но колегія суддів констатувала відмову обвинуваченої давати показання, Овчаренко в черговий раз заявила відвід колегії суддів, підтвердивши, що добре розуміє, що відбувається.

У судовому засіданні 27 лютого 2023 року Овчаренко, як написано у вироку, вкотре продемонструвала неповагу до суду, лаялася та нецензурно висловлювалася, сипала прокльонами на адресу суду, працівників лікарні, поводилась агресивно, періодично полишала палату, всіляко провокувала головуючого і членів колегії на оголошення перерв у судовому засіданні.

Замість дати показання суду, виступити в дебатах і проголосити останнє слово, Овчаренко наполягала на проведенні щодо неї психіатричної експертизи. Адвокат говорив про неадекватність поведінки обвинуваченої в судових засіданнях протягом січня-лютого 2023 року, що викликає сумнів в її психічному стані, зокрема, що Овчаренко може правильно сприймати обставини справи і давати показання.

Але в клопотанні було відмовлено. Поведінку обвинуваченої суд розцінив як таку, що спрямована на затягування розгляду справи і відтермінування ухвалення вироку. Раніше Овчаренко на обліку лікаря-психіатра не перебувала. Керівник медустанови, куди вони лягла в останні тижні слухання справи, не заперечував проти її участі у судових засіданнях по відеозвʼязку і немає ніяких документів, які би свічили, що Овчаренко не усвідомлює своїх дій.

Колишню суддю визнали винною у пособництві в одержанні неправомірної вигоди і одержанні неправомірної вигоди для судді за вплив на прокурорів, а також у підкупі працівника установи, підбурювання до підроблення документів і використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ).

За сукупністю злочинів Овчаренко засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд ухвалив одразу її затримати і помістити під варту.

Нагадаємо, що колишнього голову Кіровського суду Дніпропетровська Геннадія Підберезного і екссуддю цього ж суду Наталію Овчаренко звинувачують у спробі передати хабар керівнику САП Назару Холодницькому за закриття цього кримінального провадження. 21 вересня 2017-го їх затримали в службовому кабінеті керівника САП, коли вони принесли 50 тис. доларів США. За ці гроші прокуратура мала закрити розслідування справи про хабарництво, в якій підозрювалося двоє суддів Кіровського суду Овчаренко і Ходасевич.

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