Колишня суддя з Дніпра, яка отримала 10 років вʼязниці за хабар, уникаючи вироку, лягла у психлікарню

Вищий антикорупційний суд визнав колишню суддю Кіровського райсуду Дніпра Наталію Овчаренко винною у пособництві в одержанні неправомірної вигоди і зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 березня.

У 2012 році суддя Овчаренко ухвалила вирок стосовно двох депутатів сільради, звинувачених у замаху на шахрайське заволодіння 262 тисячі доларів і підбуренні до хабара за виділення землі. Овчаренко засудила обох до умовного покарання. Апеляційний суд вирок скасував через надмірну мʼякість. Справу передали іншому судді Кіровського райсуду — Олегу Ходасевичу. Після цього Овчаренко начебто активно цікавилась справою і, спілкуючись з обвинуваченим, пообіцяла йому повторно добитися умовного покарання. Але сказала, що суддя Ходасевич вимагає 30 тисяч доларів за те, що домовиться із прокурором про зміну обвинувачення і неоскарження вироку. Коли співрозмовник обурився вимаганням і попросив про особисту зустріч із Ходасевичем, то Овчаренко пригрозила йому довічним увʼязненням. Тому чоловік не мав іншого виходу, як звернутися до СБУ.

У судових засіданнях досліджувалися записи розмов за період із серпня 2016-го до квітня 2017 року, в яких Овчаренко обговорює суму неправомірної вигоди, її поділ на частини і строки передачі, пояснює, за які дії і рішення даються гроші. Коли співрозмовник перепитує, чи не підведе їх суддя Ходасевич, Овчаренко відповідає: «Не, не. Я когда от с ним имела ж дела, ничего он не кидает. Если уже все оплачено, все сделано, не кидает он… Нет, он все сделает, не переживай. Я гарантом буду… Я с ним не перший раз… Не переживайте так. Там мои дивиденды».

В іншій розмові участь уже брали троє учасників — Овчаренко, Ходасевич і обвинувачений. Так, Ходосевич повідомив, що уже поспілкувався із прокурорами і там готові змінити обвинувачення, але чекають, коли буде «консенсус», а інакше обвинуваченого і його спільника чекає реальне тюремне покарання.

Овчаренко отримувала гроші частинами. Причому 30 березня 2017-го Ходасевича було звільнено з посади судді, але Овчаренко переконала свідка, що це рішення помилкове, обіцяла домовитися із новим суддею і 19 квітня ще взяла 1000 доларів.

Під час останньої зустрічі Овчаренко каже відвідувачу: «Почитайте журнал. Я сейчас здесь выйду, Вы тогда сюда положите и на стол положите» і дає йому журнал «Спасите наши души» та виходить.

Під час обшуку гроші були виявлені у журналі «Спасите наши души» на робочому столі судді.

Протягом січня-квітня 2017 року Овчаренко отримала пʼятьма траншами — загалом 16 тисяч доларів із обумовлених 30-ти. Кілька мічених купюр знайшли вдома у сина Овчаренко і матері Ходасевича.

Обвинувачення висунули Овчаренко, Ходасевичу, а також лікарці, яка начебто підробляла для Овчаренко листи непрацездатності. Ці документи Овчаренко, зокрема, використовувала, щоб зірвати у Вищій раді правосуддя розгляд питання про своє звільнення, а також уникнути участі в авторозподілі деяких судових справ. На записі розмови чутно, як Овчаренко каже медику: «Я там хорошо заплачу».

Лікарка свою вину не визнала і заперечувала участь у розмовах, зафіксованих у протоколах НСРД. Вона повідомила, що знайома з Овчаренко близько 15 років і та неодноразово зверталася до неї як до лікаря, оскільки часто хворіла. Всього вона оформила судді близько 30-50 листків непрацездатності.

У травні 2022-го лікарку звільнили від кримінальнної відповідальності за підроблення документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) у звʼязку із закінченням строків давності.

Колишній суддя Ходасевич до вироку не дожив і помер ще у 2018-му, тому справу проти нього закрили.

Овчаренко своєї вини не визнала і відмовилась свідчити у суді. Спершу вона неодноразово обіцяла дати показання у майбутньому, але після кількох місяців, упродовж яких це питання відкладалась, так і не скористалась цим правом.

Захист Овчаренко намагався довести провокацію злочину і звертав увагу на процесуальні порушення.

Протягом трьох років розгляду справи у Вищому антикорупційному судді Овчаренко здебільшого брала участь у засіданнях у режимі відеоконференцзвʼяку. Останні місяці, які передували ухваленню вироку, Овчаренко нехтувала своїм обовʼязком прибути на виклик суду, передаючи довідки, що вона лікується.

Овчаренко неодноразово пояснювали, що не будь-яке погіршення стану здоровʼя або хронічні захворювання є підставою для неприбуття у судове засідання. Суду не надано доказів тяжкої хвороби або перебування Овчаренко в закладі охорони здоровʼя у звʼязку з лікуванням або вагітністю і неможливості тимчасово залишити цей заклад.

Судове засідання 23 січня 2023 року перервалося безпосередньо перед спробою допитати Овчаренко, яка поскаржилась на погіршення самопочуття. Наступного дня обвинувачена у суд не прибула без жодних пояснень.

10 лютого в судове засідання від адвоката надійшла заява про те, що Овчаренко госпіталізована до КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги».

Суд ухвалював застосувати до Овчаренко привід у судове засідання. Детектив Національного антикорупційного бюро України зʼясував, що Овчаренко 15 лютого 2023 року перебуває у КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги». Директор закладу повідомив, що немає перешкод для участі Овчаренко в судовому засіданні з лікарні в режимі відеоконференції. Детектив організував включення Овчаренко, яка лежачи в лікарняному ліжку, обмежилась кількома коментарями щодо свого поганого самопочуття.

Але тільки-но колегія суддів констатувала відмову обвинуваченої давати показання, Овчаренко в черговий раз заявила відвід колегії суддів, підтвердивши, що добре розуміє, що відбувається.

У судовому засіданні 27 лютого 2023 року Овчаренко, як написано у вироку, вкотре продемонструвала неповагу до суду, лаялася та нецензурно висловлювалася, сипала прокльонами на адресу суду, працівників лікарні, поводилась агресивно, періодично полишала палату, всіляко провокувала головуючого і членів колегії на оголошення перерв у судовому засіданні.

Замість дати показання суду, виступити в дебатах і проголосити останнє слово, Овчаренко наполягала на проведенні щодо неї психіатричної експертизи. Адвокат говорив про неадекватність поведінки обвинуваченої в судових засіданнях протягом січня-лютого 2023 року, що викликає сумнів в її психічному стані, зокрема, що Овчаренко може правильно сприймати обставини справи і давати показання.

Але в клопотанні було відмовлено. Поведінку обвинуваченої суд розцінив як таку, що спрямована на затягування розгляду справи і відтермінування ухвалення вироку. Раніше Овчаренко на обліку лікаря-психіатра не перебувала. Керівник медустанови, куди вони лягла в останні тижні слухання справи, не заперечував проти її участі у судових засіданнях по відеозвʼязку і немає ніяких документів, які би свічили, що Овчаренко не усвідомлює своїх дій.

Колишню суддю визнали винною у пособництві в одержанні неправомірної вигоди і одержанні неправомірної вигоди для судді за вплив на прокурорів, а також у підкупі працівника установи, підбурювання до підроблення документів і використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ).

За сукупністю злочинів Овчаренко засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд ухвалив одразу її затримати і помістити під варту.

Нагадаємо, що колишнього голову Кіровського суду Дніпропетровська Геннадія Підберезного і екссуддю цього ж суду Наталію Овчаренко звинувачують у спробі передати хабар керівнику САП Назару Холодницькому за закриття цього кримінального провадження. 21 вересня 2017-го їх затримали в службовому кабінеті керівника САП, коли вони принесли 50 тис. доларів США. За ці гроші прокуратура мала закрити розслідування справи про хабарництво, в якій підозрювалося двоє суддів Кіровського суду — Овчаренко і Ходасевич.