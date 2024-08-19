Колишню медпрацівницю судитимуть за підкуп лікарів та надання «білого квитка» чоловікам

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього медичного працівника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 369-2, КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена отримала 4000 доларів США та 140 000 гривень за вплив на лікарів щодо прийняття рішення військово-лікарської комісії про видачу медичних висновків з діагнозами, які стануть підставою для визнання двох чоловіків непридатними до військової служби та виключення їх з військового обліку ТЦК та СП, а також оформлення відповідної групи інвалідності, що надасть вказаним особам право перетину державного кордону України.

Крім того, жінка надала лікарю ортопеду-травматологу Черкаської обласної лікарні неправомірну вигоду в сумі 60 000 гривень за проведення необхідних медичних обстежень трьох чоловіків та надання відповідних медичних висновків спеціаліста із встановленням діагнозів, які у подальшому стануть підставою для визнання вказаних осіб непридатними до військової служби.

Досудове розслідування забезпечувалось СУ ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури