«Він знущався наді мною»: в Одесі жінка вбила колишнього чоловіка

В Одесі за підозрою в умисному вбивстві колишнього чоловіка правоохоронці затримали 56-річну жительку Суворовського району.

Про це повідомили у поліції Одещини.

«Від лікарів до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир багатоповерхівки на Миколаївській дорозі вони виявили 60-річного чоловіка без ознак життя з проникаючим пораненням шиї. Виїхавши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували: небіжчика вдарила ножем колишня дружина. Зі слів жінки, після розлучення вони з чоловіком не роз’їхалися, стосунки між ними були погані, через те й сварилися», — йдеться у повідомленні.

З оселі підозрюваної поліцейські вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. // nnovosti.info