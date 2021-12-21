Командир підрозділу розвідроти НЗФ так званої «ЛНР» проведе 5 років у в’язниці

Прокурори Луганської обласної прокуратури довели вину учасника незаконного збройного формування так званої «ЛНР» окупаційної адміністрації Російської Федерації, який керував підрозділом зі збору розвідданих про Збройні Сили України. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено, що у 2015 році мешканець міста Харків вступив до так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова». Згодом він обійняв посаду командира відділення розвідувальної роти НЗФ, до якої входило 12 «козаків».

Очолюваний засудженим збройний підрозділ збирав інформацію про дислокацію та переміщення особового складу й військової техніки ЗСУ уздовж лінії зіткнення. Розвіддані передавалися керівництву «козачого полку» для координації та ведення бойових дій із застосуванням стрілецької вогнепальної зброї, артилерійського озброєння, військової техніки проти українських військових.

У липні 2016 року учасник НЗФ самопроголошеної республіки транзитним маршрутом через РФ повернувся до Харкова.

Після зібрання достатньої кількості доказів слідчі СБУ повідомили громадянину України про підозру у вчиненні злочинів.

Рубіжанський міський суд Луганської області врахував надані прокурором у справі докази та визнав обвинуваченого винним в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі засуджений перебуває під вартою. Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення

Пресслужба Луганської обласної прокуратури