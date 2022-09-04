У Львові поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства мешканця Закарпаття

Як встановили правоохоронці, 44-річний львів’янин вдарив ножем жителя Закарпатської області під час конфлікту. Поранений помер в операційному відділенні.

Повідомлення про чоловіка з ножовими пораненнями надійшло у поліцію 2 вересня від медиків швидкої допомоги.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили особу загиблого – 37-річного мешканця Закарпатської області. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 44-річний львів’янин. Близько 16.45 між чоловіками виник конфлікт на проспекті Чорновола у Львові, під час якого старший завдав молодшому удару ножем в область живота, заподіявши йому тілесні ушкодження, від яких той помер у лікарні.

Проведеними заходами поліцейські оперативно виявили місцеперебування та затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області