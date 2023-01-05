Командування ЗС РФ заохочує сексуальне насильство військових над українцями: встановлено модель поведінки окупантів

Журналісти газети поспілкувалися із постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. Матеріал описує кілька жахливих історій, де російські військовослужбовці застосовували тортури, сексуальне насильство над жінками, вік яких загалом варіювався від 4 до 80 років.

Ірина Діденко розповіла The New York Times, що правоохоронці вивчили випадки сексуального насильства. У ході розслідування вдалося встановити, що російські солдати мають чітку модель поведінки на захоплених територіях.

“Прибувають сухопутні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування”, – розповідає Діденко.

Українські прокурори вважають, що російське командування знає про сексуальне насильство, яке чинять їх підлеглі, і в деяких випадках навіть заохочують його.

Британський юрист Уейн Джордаш, який консультує Офіс генпрокурора, підтвердив, що ознаки мовчазної згоди з боку командирів є у 30 розглянутих ним справах.

Ірина Діденко розповіла, що станом на даний момент всього зареєстровано 154 факти згвалтувань, проте їх набагато більше. Вона зазначає, що жертви насильства неохоче говорять про те, що сталося, тому прокурори змушені самостійно приходити до них.

В Україні працюють благодійні організації та фонди, які надають допомогу постраждалим від сексуального насильства російською армією в Україні.

За словами активістів, потреба у допомозі тим, хто пережив сексуальне насильство в Україні, величезна.

Активісти та волонтери зазначають, що з більш ніж 800 жінок і дівчаток, яким було надано допомогу з початку вторгнення – 22 зізналися, що зазнавали сексуального насильства під час війни. Вісьмом з них було молодше 18 років.

***

В оприлюдненій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) про злочини російських військовослужбовців щодо цивільного населення України стверджується, що немає жодних даних, які б вказували на судовий процес чи розслідування російською владою таких військових злочинів біля України.

В Україні зареєстровано вже 40 тис. російських військових злочинів.