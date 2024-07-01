Компанія продавала військову амуніцію, ввезену під виглядом гумдопомоги

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору товариства, яке завозило в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Нацгвардії та ЗСУ.

Директор компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

За документами амуніція призначалася для військової частини Національної гвардії України. Однак фактично імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині не передавалися. Їх незаконно продавали через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України та в мережі Інтернет.

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги імпортував на митну територію України 1 тис. захисних шоломів та 3 тис. балістичних плит до бронежилетів.

Під час обшуків в офісних й складських приміщеннях та магазинах компанії детективи БЕБ вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень.

Також були вилучені фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.

Крім того, співробітники Бюро встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на понад 15 млн грн. На незаконно ввезені товари, вилучені під час обшуку, накладено арешт.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляд застави.

Йому інкримінують вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Оперативний супровід – Служба безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки України