«Кому выгодно?». Свастику на стенах Офиса Зеленского дорисовали уже после акции протеста
Свастика на стенах Офиса Президента появилась уже после завершения акции протеста 20 марта.
Об этом заявил во время выступления в парламенте сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
«Относительно свастики, которую нарисовали на стене Офиса Президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35, и мы установили это лицо», — сказал Клименко.
Председатель Нацполиции заявил, что не будет раскрывать детали «пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы».Tweet