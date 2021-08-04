Конотопский вор притворялся женщиной и поджег свой дом

На Сумщине полиция разоблачила мужчину, который причастен к ряду краж и грабежей на территории города Конотоп. Правоохранители уже доказали причастность 23-летнего украинца к преступлениям. Сам конотопчанин использовал почти все методы конспирации: он притворялся женщиной, поджигал свой дом, но его все равно задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Сумской области.

Так, 27-летний житель города Конотоп сообщил полиции о том, что его велосипед украли. По словам пострадавшего, неизвестный мужчина забрал его двухколесный транспорт. Взамен вор оставил свой старый велосипед.

Увидев преступление, мужчина бросился догонять вора. Тот оставил украденный велосипед и убежал. Полиция начала искать нарушителя.

Злоумышленником оказался 23-летний конотопчанин. Правоохранители уже доказали его причастность к похищению велосипеда, ряду краж из продуктовых магазинов, супермаркетов и даже из благотворительных ящиков.

Вор надеялся, что из-за небольшой суммы ущерба в полицию никто обращаться не будет. Но правоохранители начали его разыскивать. Тогда мужчина прибегнул к методам конспирации. Он умышленно поджег свой дом и начал распускать среди своего окружения слухи о том, что ему пришлось уехать на заработки из-за потери жилья. Конотопчанин считал, что полиция прекратит его поиски, если узнает о пожаре и отъезде.

Кроме этого, мужчина начал постоянно переодеваться, надевать медицинские маски и головные уборы. Иногда он носил женскую одежду.

«Но остаться незамеченным ему все же не удалось, его разоблачили и задержали оперативники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции», — передает пресс-служба.

В полиции по данным фактам открыты уголовные производства по признакам ст. 186 «Грабеж» и ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. // УНИАН